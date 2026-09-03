Plantean aplicar IEPS a cerveza para Paquete 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas alcohólicas de entre 60 centavos y un peso, así como a los alimentos que contengan exceso de sodio, todo ello como parte de la aprobación del Paquete Económico 2027.

Estas propuestas forman parte de las conclusiones entregadas por diversos grupos de trabajo de la Comisión de Hacienda quienes se encargaron de reunir planteamientos fiscales de distintos sectores como productores, empresarios, especialistas, organizaciones civiles, para la elaboración de futuras iniciativas fiscales y de cara al análisis del paquete económico.

En la Comisión, la diputada Vanessa López Carrillo (PT) presentó las conclusiones del grupo de trabajo sobre el tratamiento fiscal a la producción de destilados y otras bebidas alcohólicas, y resaltó que el tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas debe revisarse ya que los datos muestran una profunda asimetría, la cerveza representa 93.1% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México, pero aporta solamente 63.3% de la recaudación del IEPS.

Mientras que los destilados representan apenas 6.3% del volumen y aportan 33.3% del impuesto. “El tequila, mezcal, bacanora, el sotol y la charanda no son solo bebidas, representan territorio, conocimiento tradicional, producción agrícola, empleo, cultura e identidad”.

La petista detalló que la propuesta impulsa un ajuste que representaría aproximadamente entre 60 centavos y un peso en el costo de la cerveza, dependiendo de su precio y presentación. “Un esfuerzo moderado por unidad que, por el tamaño del mercado, permitirá obtener cerca de 6,500 millones de pesos adicionales”.

Aclaró que el incremento a la cerveza se da porque ésta concentra más del 94% del mercado, además de que ha mantenido una trayectoria de crecimiento, cuenta con una escala y una capacidad económica considerablemente mayor y las dos principales empresas cerveceras que operan en el país forman parte de grandes corporaciones globales de capital extranjero.

Posibles alzas

Asimismo, sostuvo que la revisión del Paquete Económico 2027 es una oportunidad para ampliar la discusión sobre los impuestos a productos con exceso de sodio, ello al señalar que actualmente existen alimentos, entre ellos algunas sopas instantáneas, aderezos y productos procesados que exceden los parámetros parámetros sanitarios y deben portar el sello de advertencia exceso de sodio.

“Si el propósito del Estado advierte al consumidor que un producto contiene cantidades excesivas de un componente asociado con la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, resulta incongruente que la política fiscal no considere esa externalidad. Por ello, otra conclusión es analizar un gravamen extrafiscal para los productos que excedan los parámetros de sodio”, expuso.

Sobre este tema, el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que hay “propuestas técnicamente viables” que se encuentran en dicha instancia legislativa que podrían adicionarse al Paquete Económico 2027, como establecer el IEPS a bebidas alcohólicas y alimentos con exceso de sodio.

Destacó que hay productos que tienen un exceso de sodio y no se les cobra el IEPS, ya que se cobran por otro concepto. Indicó que estos productos podrían generar hasta 12,000 millones de pesos en impuestos.

Aclaró que, en caso de que esta propuesta llegue a buen puerto, “sería una modificación en lo que pagan de IEPS…Entonces, como impuestos que afectan a la salud, así como lo hicimos con las bebidas azucaradas, hay propuestas para revisar ese esquema”, reiteró.

PRI alerta sobre carga impositiva

El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que a su bancada le preocupa el Paquete Económico por la posibilidad de un incremento de carga impositiva.

“Nos preocupa el Paquete Económico porque flota en el ambiente la posibilidad de un aumento de carga impositiva, de impuestos, de derechos, de aranceles”, expresó.

Afirmó que, además de la discusión del Paquete Económico, durante el nuevo periodo ordinario de sesiones también impulsarán contrapesos políticos, iniciativas para generar más empleo formal y la publicación de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política, relacionada con el salario mínimo profesional.

Propuesta contra narcopolíticos

El PAN en San Lázaro presentó una iniciativa para sancionar con penas de 80 a 140 años de prisión a quienes, desde el servicio público, se coludan, colaboren o faciliten las actividades del crimen organizado o los llamados “narcopolíticos”.

La iniciativa plantea reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contrala Delincuencia Organizada para establecer penas de 80 a 140 años de prisión, multas de hasta 24,000 días y el carácter imprescriptible de las sanciones previstas para estas conductas.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, sostuvo que combatir la corrupción y al crimen organizado implica garantizar que quienes utilicen las instituciones públicas para favorecer a grupos criminales enfrenten sanciones efectivas y ejemplares.