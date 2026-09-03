​”El proyecto debe ser Chihuahua”: Alan Falomir hace un llamado a la unidad panista

​Durante una reunión con la militancia en el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Alan Falomir, hizo un enérgico llamado a cerrar filas y fortalecer la unidad del partido de cara a los próximos retos electorales.

​Con un mensaje centrado en la cohesión interna, Falomir pidió a los militantes y liderazgos dejar de lado los proyectos personales para asegurar el triunfo del PAN en Chihuahua. Subrayó que la prioridad absoluta debe ser el bienestar y el desarrollo del municipio, por encima de cualquier interés individual.

​”El PAN tiene todo para seguir gobernando”, aseguró ante la asamblea, marcando una postura de cierre de filas con la militancia. Destacó que el trabajo en equipo y la cercanía con las verdaderas necesidades de la gente son la clave para refrendar la confianza ciudadana en el proyecto de Acción Nacional.

​En el marco de este encuentro partidista, Falomir aprovechó para reconocer el trabajo y los avances de la actual administración estatal encabezada por la gobernadora Maru Campos. Hizo especial énfasis en las inversiones históricas que se han desplegado en la ciudad en materia de obras de agua potable y alcantarillado sanitario, subrayando que estos resultados tangibles mejoran directamente la calidad de vida de las familias chihuahuenses y son la mejor carta de presentación de los gobiernos humanistas.

​Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando con resultados desde la función pública y como un panista convencido de que la unidad es el único camino para mantener a Chihuahua en la ruta del desarrollo y los buenos gobiernos.