Visitará programa Destilichadero seis colonias del 18 al 21 de febrero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del 16 al 21 de febrero.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 16 de febrero

Colonias: Riberas de Sacramento

Cuadrante: Av. Río Danubio, av Río Nilo, Nte 4, carretera chihuahua-Juárez.

Contenedor: Río Volga y Río Magdalena

Martes 17 de febrero

Colonias: Praderas del Sur

Cuadrante: Av. Central, Tabalaopa, Praderas de Madagascar, Praderas de Texas, Praderas de Australia, Praderas de Chihuahua, Sol de Altair.

Contenedor: Praderas de Alto velt y Praderas de Australia

Miércoles 18 de febrero

Colonia: Vilanova

Cuadrante: Juan Pablo II, Av. Vereda Real, Sierra de Pedernales, calle 83

Contenedor: calle 83 y calle 27

Jueves 19 de febrero

Colonia: Division del Norte

Cuadrante: Av. Nueva España, calle 10a, calle Martin Lopez, Francisco de Saucedo

Contenedor: calle Lucio Cabañas y calle Tercera.

Viernes 20 de febrero

Colonia: Villa Vieja

Cuadrante: Av. De las Industrias, calle 17 de junio, vias del tren y Rodofo Fierro

Contenedor: c. Miguel Trillo y Fraternidad

Sábado 21 de febrero

Colonia: 3 de Mayo

Cuadrante: periférico Francisco R. Almada, calle Lopez Mateos, calle 31ª y Amalio Castillo

Contenedor: periférico Francisco R. Almada y c. Lucio Cabañas.