Celebra Alma Portillo apertura de CEJUM en Parral; “un logro hacia la justicia, la seguridad y la dignidad de las mujeres”

Alma Portillo, diputada parralense por Movimiento Ciudadano, celebró la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Hidalgo del Parral, al considerar que se trata de una acción institucional necesaria y urgente frente a la realidad de violencia que enfrentan miles de mujeres en la región sur del estado.

La legisladora reconoció el trabajo realizado por la gobernadora Maru Campos para concretar este proyecto, el cual representa un avance importante en el fortalecimiento de los mecanismos de atención, acompañamiento jurídico, psicológico y de protección para mujeres víctimas de violencia.

“Parral y toda la región sur han vivido durante años una realidad profundamente preocupante en materia de violencia familiar y violencia contra las mujeres. Por eso, la apertura del CEJUM no debe verse únicamente como una obra física, sino como una herramienta institucional para salvar vidas, proteger derechos y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia”, expresó.

Alma Portillo destacó que este tipo de espacios permiten acercar justicia y atención especializada a mujeres de municipios que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a servicios integrales de protección y acompañamiento.

La diputada señaló que desde Movimiento Ciudadano se ha impulsado de manera permanente una agenda enfocada en garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, mediante el fortalecimiento institucional, la prevención, la atención integral y la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.

“Ninguna mujer debería sentirse sola frente a la violencia. Las instituciones tienen la obligación de responder con sensibilidad, con capacidad y con resultados. Hoy celebramos que Parral cuente finalmente con un espacio especializado para atender esta problemática”, sostuvo.

Portillo agregó que la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse, especialmente en contextos donde las cifras de violencia familiar continúan siendo motivo de alarma social, por lo que insistió en que el trabajo debe mantenerse de manera coordinada entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.

Finalmente, reiteró que Movimiento Ciudadano continuará impulsando acciones legislativas y sociales orientadas a proteger los derechos de las mujeres, fortalecer su acceso a la justicia y garantizar condiciones reales de seguridad, dignidad y libertad para todas.