IMEF plantea 3 recomendaciones a la Federación tras baja calificación para inversión

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (IMEF) Gonzalo Aguilera dio a conocer que ante las bajas calificaciones que tiene México en el entorno económico afecta seriamente a todos los sectores por ello dan una recomendación para el gobierno federal.

A principios del mes de mayo la calificadora Moody´s lanzó su calificación para México en la cual fue a la baja, quedando con un nivel bajo de inversión.

”La capacidad de un país para hacer frente a los pagos y estos últimos tres años han bajado considerablemente y eso algo que se tiene que seguir muy de cerca pues podría dar un grado especulativo”, comentó.

Al final asegura que esto puede ahuyentar inversiones por las calificadoras y perspectivas que hay del país, las primeras en huir serán las empresas productivas serán las primeras en tener un golpe económico al perder un atractivo y un entorno judicial incierta.

“Hay empresas mexicanas que tienen una deuda extranjera que al momento de bajar la calificación pueden perder al pagar más o quedar sin dinero, baja crecimiento”, comentó Turati.

Tres acciones a corregir:

-Correcciones fiscales en dejar de mandar dinero bueno a algo malo, en este caso PEMEX, proyecto que no ha dado los resultados esperados.

-Tomar medidas para fomentar la confianza, dar a conocer los beneficios que da la reforma judicial para los inversionistas pues hasta el momento hay dudas

-Infraestructura pública del país, tan solo en Chihuahua el tema carretero debe estar en un buen estado para el proyecto de recomendación.