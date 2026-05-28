Respeta Bonilla manifestaciones tras cancelación de sesión donde votarían Matrimonio Igualitario

El presidente municipal Marco Bonilla tras la manifestación que hoy se llevó a cabo al exterior de Congreso y la cancelación de la sesión tras el dictamen sobre el matrimonio igualitario, opinó que siempre estará a favor de la familia, pero también dijo ser un firme defensor del respeto a la dignidad humana.

“Yo creo que hay que respetar a las personas independientemente de su credo y creencia de todo tipo, sin embargo, mi postura es muy clara en el respeto a la familia y a la vida.

¿Qué pasó hoy en sesión de Congreso?

Por “falta de condiciones”, la diputada panista Xóchitl Contreras pidió a través de una moción que se suspendiera la sesión ordinaria en la que se votaría el dictamen sobre el matrimonio igualitario. Con 19 votos a favor, votación en la que los diputados de Morena no pudieron votar, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, declaró la suspensión de la sesión en la serían votados 31 dictámenes.

¿Qué pasó al exterior de la Torre Legislativa tras suspender la sesión?

Colectivos de la Diversidad Sexual LGBTI+ al escuchar a los diputados que por mayoría votaron para bajar la sesión, por su parte, la presidenta del Comité de la Diversidad Sexual en Chihuahua, Arvizo Lozano, lamentó la falla de los legisladores chihuahuenses, sin embargo, dejó mensaje claro: “Allá nos vemos en las boletas electorales”.

No obstante, el grupo de personas a favor de la vida, con megáfono gritaron fuertemente a los diputados ¡Gracias!