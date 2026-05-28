Alfredo Chávez denuncia intimidación por parte de la FGR; reconvino a diputado

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, denunció intimidaciones al Poder Legislativo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGR), pues esta semana reconvino a un diputado de la actual Legislatura.

“Ahora resulta que la Fiscalía General de la República, cuando le hacemos un exhorto, nos pide por oficio que le hagamos el jale al Ministerio Público y le señalemos tiempo, modo y lugar del delito que nosotros presumimos.

Los diputados estamos siendo reconvenidos por la Fiscalía General de la República por el manejo político de la Fiscalía. Cuando le digo que las amenazas no nos asustan, es que no nos asustan. Y las amenazas son de las personas, son de las instituciones que maneja Morena”, reveló Alfredo Chávez.

El coordinador legislativo señaló que “nunca una Fiscalía había reconvenido a un diputado. No puedo revelar más detalles porque tengo que contestar este oficio y les vamos a dar clases, junto con el presidente de este Congreso, de derecho constitucional. Un diputado o diputada que señale, que exhorte a la fiscalía, ahora la Fiscalía lo reconviene vía oficio. Ahí está la amenaza”.

“Hoy yo acuso del manejo político de la Fiscalía General de la República con la gobernadora, con esta institución y con el manejo político que se hace desde el centro del país con las instituciones”, recalcó Chávez Madrid.