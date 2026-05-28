“No me voy a doblegar ni me voy a rendir”, señala Maru Campos ante ataque político

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que el ataque político que recibe por parte de la Federación no la harán doblegarse ni rendirse.

Recordó que ante el citatorio que recibió por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se tomaron las acciones jurídicas que corresponden.

De la misma forma, dijo que su equipo jurídico responderá el citatorio que le envió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el caso del exgobernador Javier Corral el cual ya era cosa juzgada.

“Yo apelo más que a las autoridades, quiero apelar a los chihuahuenses, a los mexicanos, para que nos demos cuenta de en dónde estamos parados, de en qué contexto estamos en cuanto a las instituciones, en cuanto a los gobiernos, que este gobierno desgraciadamente morena y lo que es la 4T, están vinculados al narcotráfico y al crimen organizado”.