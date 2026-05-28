Equipo jurídico atenderá audiencia por caso Corral, “tengo que trabajar”: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que su equipo jurídico se encargará de responder a la audiencia citada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues ella debe continuar atendiendo asuntos de Estado.

“Ya se encargará el equipo jurídico, yo tengo que trabajar, lo que quieren es que no esté también aquí en Chihuahua trabajando, tengo que venir a mi tierra”, expresó al recordar que el caso promovido por el exgobernador ya era cosa juzgada.

Maru Campos recordó que varios asuntos se han activado en su contra al mismo tiempo, como el citatorio de la FGR y la solicitud de juicio político, lo que evidencia una persecusión política en su contra, por parte de un Gobierno Federal amafiado.

Asimismo, reiteró que los ataques en su contra no lograrán doblegarla e hizo un llamado a las y los mexicanos para que se den cuenta del contexto en el que se encuentran las instituciones y el vínculo de Morena y la 4T con la delincuencia organizada.