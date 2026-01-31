Visitará Destilichadero ocho colonias del 3 al 7 de febrero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 3 al 7 de febrero.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Martes 3 de febrero
Colonias: Los Pinos y Genaro Vázquez
Cuadrante: Vialidad CH-P, Paso del Norte, Batalla de Puebla, 94a
Contenedor: Calle Los Pinos (parque triángulo Los Pinos)
Miércoles 4 de febrero
Colonia: Antiguo Lienzo Charro
Cuadrante: Congreso 56, Valle San Juan del Río,
Arenales y Lucha y Progreso
Contenedor: Ladrilleros y Bolsón de Mapimí
Jueves 5 de febrero
Colonias: Quintas Quijote I, II y III
Cuadrante: Av. Zoltami, Av. De la Mancha, Retrales, Av. Rocinante,
Jarales, Av. Fedor Dostoievsky y Cantillo
Contenedor: Av. De la Mancha y Voltaria (terreno)
Viernes 6 de febrero
Colonia: Panamericana
Cuadrante: Av. De las Américas,
George Washington, Trasviña y Retes, Deza y Ulloa
Contenedor: Av. De las Américas y República de Cuba
Sábado 7 de febrero
Colonia: Vistas del Sol
Contenedor: Michigan, Camino al Campestre, Blvd. Ortiz Mena y Politécnico Nacional
Contenedor: Missouri y Oregón