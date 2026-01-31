Visitará Destilichadero ocho colonias del 3 al 7 de febrero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en ocho colonias de la capital del 3 al 7 de febrero.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Martes 3 de febrero

Colonias: Los Pinos y Genaro Vázquez

Cuadrante: Vialidad CH-P, Paso del Norte, Batalla de Puebla, 94a

Contenedor: Calle Los Pinos (parque triángulo Los Pinos)

Miércoles 4 de febrero

Colonia: Antiguo Lienzo Charro

Cuadrante: Congreso 56, Valle San Juan del Río,

Arenales y Lucha y Progreso

Contenedor: Ladrilleros y Bolsón de Mapimí

Jueves 5 de febrero

Colonias: Quintas Quijote I, II y III

Cuadrante: Av. Zoltami, Av. De la Mancha, Retrales, Av. Rocinante,

Jarales, Av. Fedor Dostoievsky y Cantillo

Contenedor: Av. De la Mancha y Voltaria (terreno)

Viernes 6 de febrero

Colonia: Panamericana

Cuadrante: Av. De las Américas,

George Washington, Trasviña y Retes, Deza y Ulloa

Contenedor: Av. De las Américas y República de Cuba

Sábado 7 de febrero

Colonia: Vistas del Sol

Contenedor: Michigan, Camino al Campestre, Blvd. Ortiz Mena y Politécnico Nacional

Contenedor: Missouri y Oregón