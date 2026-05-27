Se disculpan algunos panistas por haber tenido a Corral en sus filas; respaldan a Maru Campos

Regidores del Partido Acción Nacional quienes hoy se reunieron para sostener sesión ordinaria de Cabildo, dijeron sentrise avergonzados de haber tenido en sus filas del albiazul a Javier Corral Jurado, quien hoy es senador de la República, protegido por la Federación, lo cual, hasta ahora, no ha podido rendir cuentas con la justicia chihuahuense dado al fuero constitucional que lo cobija.

Con su pin #YoConMaru, entre los entrevistados, Adán Galicia Chaparro, fue el primero en ofrecer una disculpa a nombre del panismo por haber tenido en sus filas y haber levantado la mano por Corral Jurado. Con tono elevado y molesto, Galicia Chaparro dijo que es un descaro decir que funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, no acaten una orden girada para aprehenderlo y eso llamarlo secuestro, “por favor”, dijo.

“No seas descarado Javier, mejor ven, pide licencia y ven a Chihuahua, entonces platicamos”, dijo el panista tras ser abordado por medios de comunicación.

Por otro lado, Félix Martínez Adriano, al respecto fue claro al expresar que Javier Corral no merece ni ser mencionado. “No merece ni comentarios ni que realmente lo mencionemos, es un personaje detestable dentro de la política de Chihuahua, es un malagradecido con el PAN y es una persona que no tiene identidad y bueno… de él nos podemos esperar todo, le valió gorro Chihuahua, ahora le vale gorro México, le vale gorro andarse juntando con narcos”.

En cuanto al apoyo que hoy desde Cabildo se da a la mandataria estatal, fue también la síndica Olivia Franco Barragán, la cual resaltó sentirse orgullosa como chihuahuense de tener a una mujer como Maru Campos al frente del Estado.

“Orgullosa de ese mujerón que guía al estado de Chihuahua. Creo que este apoyo debe ser solidario no sólo de los panistas, sino de aquellos que nos consta el trabajo, esfuerzo y compromiso que ha demostrado con acciones y no con palabras. Es una gran política y es una gran mujer, por ello tiene nuestra solidaridad”.

Franco dijo que duele esta situación, pues se cree que se está dando el uso faccioso de la Fiscalía General de la República. Determinó que es una clara violencia política la que está viviendo y esto indigna. Finalmente agregó que esto es una situación desbordante, y Campos Galván cuenta con el apoyo no solo del PAN, sino de ciudadanos que saben dónde está lo justo.

Al término de la sesión de Cabildo, los regidores excepto los de Morena, gritaron ¡Yo con Maru!