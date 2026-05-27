Anunciarán inversiones para Chihuahua en Farnborough International Airshow 2026; 3 posibles proyectos aeroespaciales

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) encabezada por Ulises Fernández dio a conocer que se darán inversiones en el sector aeroespacial en el segundo semestre del año, lo cual dará una oportunidad para el estado con más empleos y crecimiento económico.

“Estamos trabajando en ellos y obviamente necesitamos la autorización por parte de las empresas, pero sin duda se están previendo algunos anuncios de inversión ahora todavía no puedo dar información en lo particular, pero uno de los sectores que se ha comportado de manera más dinámica es el sector aeroespacial”, comentó.

Se anunciarán inversiones en el Farnborough International Airshow 2026 en Londres del 20 al 24 de julio con 3 proyectos, hasta el momento no se da más información por el contexto político internacional.

Cabe destacar que se espera el viaje de una comitiva representativa del gobierno del estado para el anuncio oficial, esto detonará el empleo y un crecimiento económico a decir del funcionario estatal.