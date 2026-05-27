Denuncia de Corral vs Maru es una estupidez, cortina de humo para desvío de 98mdp: Valenzuela

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín calificó de aberración jurídica y estupidez la denuncia que el exgobernador Javier Corral Jurado interpuso en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el presunto delito de privación de la libertad.

Ello luego de que ayer martes, la gobernadora informó que fue citada en la Ciudad de México por dicha denuncia, derivada de la orden de aprehensión que se intentó cumplimentar en contra de Corral Jurado y que no se logró ejecutar porque la Fiscalía del Estado de México lo impidió, llevándoselo del bar Gin Gin.

Valenzuela Holguín consideró que dicha denuncia es una cortina de humo para desviar la atención del desvío de 98.6 millones de pesos que ocurrió en la administración de Javier Corral Jurado y por la cual, existe una carpeta de investigación sólida.

Asimismo, el fiscal lamentó que se utilice todo el aparato del Estado para proteger a alguien que cuenta con una orden de aprehensión vigente y que además, se le otorgó la presidencia de la Comisión de Justicia en el Senado de la República.