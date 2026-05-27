Enfrentamiento político Federación vs Estado amenaza inversiones

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Sergio Gramer dio a conocer que el movimiento político actual entre el Gobierno del Estado y Gobierno Federal es grave, señalando que puede ser afectada la inversión por lo que llaman a la confianza de las instituciones y a un proceso apegado a derecho.

“Las cámaras no somos políticos, no somos partidistas, las cámaras no estamos para hacer declaraciones de tipo político, pero lo que si les puedo decir es que las cámaras confiamos mucho en la legalidad, en los debidos procesos y que realmente se haga justicia, estamos en contra de que se utilice el aparato estatal o instancias gubernamentales en contra de un personaje”, comentó.

Esperan que se aclare la situación, la propuesta que da el sector empresarial es que se dé el dialogo y evitar las diferencias para no afectar la inversión.

“Todo esto afecta la productividad y certidumbre del país y como consecuencia tenemos bajas inversiones, todo lo que es macro político afecta sobre todo en la generación de confianza, nosotros como lo comentamos proponemos las unión”, comentó.