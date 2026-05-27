Fundaron juicio político contra Maru en ley que no existe, petición debería ser improcedente: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos que se presentó en la Cámara de Diputados no debería ser admitida ya que se fundamentó en una legislació abrogada desde el 2018.

El documento que circuló desde ayer martes se encuentra firmado por 11 de los 12 legisladores locales de Morena en Chihuahua a lo cual, De la Peña consideró que bien valdría que se pongan a estudiar las leyes pues incluso algunos de ellos se ostentan como abogados.

Además, De la Peña Grajeda expresó que la mala fundamentación con la que realizaron la solicitud evidencia el poco profesionalismo con el que se toman su trabajo y que resulta penoso que son quienes se encargar de aprobar o modificar las leyes de Chihuahua.

“Se les olvidó que la fundamentación legal, la ley que están invocando no existe desde el año 2018. Yo creo que o tendrían que pedir licencia todos ellos o les tendríamos nosotros que generar alguna responsabilidad. Son los encargados de crear leyes para los chihuahuenses y ni siquiera saben que desde 2018 no existe la ley que están invocando”.