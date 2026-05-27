“Todos con Maru”: PAN convoca a “gran reunión” este sábado en apoyo a la Gobernadora

La dirigencia estatal del PAN que preside Daniela Álvarez, confirmó los pormenores del evento que organizarán este fin de semana en apoyo a la gobernadora Maru Campos.

Será este sábado a la 1 de la tarde cuando se lleve a cabo esta reunión, la cual tendrá como sede el Centro de Convenciones.

Al evento están invitados no solamente militantes panistas, también ciudadanos en general que apoyan a la gobernadora Maru Campos en contra de lo que Acción Nacional califica de “persecución política”.

Así que dicha reunión estará encabezada por el dirigente nacional Jorge Romero, la dirigente estatal Daniela Álvarez, senadores, diputados federales y alcaldes de extracción panista, además de ciudadanos y opositores que decidan sumarse al respaldo a favor de la Gobernadora.