Visita Fiscal Terrazas Unidades de Investigación en Meoqui, Delicias, Saucillo y Camargo

• Se trabajará en una restructuración de los procesos para una atención más pronta y de mayor calidad humana

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Mtro. Daniel Abraham Terrazas Parada, visitó las Unidades de Investigación Ministerial en los municipios de Meoqui, Delicias, Saucillo y Camargo, para tener un acercamiento con el personal y darles a conocer el nuevo esquema de trabajo, enfocado a eficientizar los procesos de investigación de los delitos y procuración de justicia.

Durante la gira de trabajo efectuada ayer jueves, el fiscal de Distrito se reunió con el alcalde de Delicias, José Alberto Valenciano García, y, con el alcalde del municipio La Cruz, Sergio Luis Olvera Gallegos, con la finalidad de reforzar la coordinación en materia de prevención y prosecución de delitos.

El funcionario estatal destacó que el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez, giró instrucciones para que las Fiscalías de Distrito, desarrollen nuevos procesos tendientes hacia una procuración de justicia más pronta.

En su mensaje a los agentes del Ministerio Público, el Fiscal Terrazas Parada, recalcó que la instrucción es brindar una atención rápida y con calidad humana, a las personas usuarias: “lo que menos debe haber es burocracia”.

De igual manera, comentó que dentro de su gestión se realizarán mejoras a la infraestructura de las diferentes unidades.

Como parte de la gira en los referidos municipios, el Fiscal de Distrito Zona Centro sostuvo un encuentro con los medios de comunicación de la región.