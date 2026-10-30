Detuvo Policía Municipal a hombre con 12 envoltorios de aparente cristal en la colonia Díaz Ordaz

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 29 años por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle 12 bolsas con una sustancia de características similares al cristal.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron sobre la calle Guadalupe Victoria, casi cruce con Francisco I. Madero, a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario, lo que ponía en riesgo su integridad y la de otras personas.

Al marcarle el alto y realizarle una inspección preventiva, el agente localizó los 12 envoltorios.

El detenido, identificado como Daniel Eduardo R. H., fue trasladado a la Comandancia Zona Sur para su registro y valoración médica, y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. La motocicleta también fue asegurada.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.