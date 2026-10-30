Christian Nodal y Ángela Aguilar se ponen románticos en Día de muertos: Esta es su espectacular ofrenda

Los cantantes compartieron imágenes de la celebración familiar, pero fue una fotografía en la que aparecen muy cerca uno del otro la que llamó la atención de sus seguidores.

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron en redes sociales con motivo de la celebración del Día de muertos. La pareja compartió una serie de imágenes de su espectacular ofrenda.

Aunque el montaje destacó por su tamaño y los elementos que hacen homenaje a los fallecidos de la familia Aguilar, hubo una fotografía en particular que se llevó las miradas: aquella en la que los cantantes posan frente a la ofrenda muy románticos.

La imagen, publicada por Ángela en Instagram, contrasta con la monumental decoración que tienen detrás. Para la ocasión, Christian vistió de negro y dejó a la vista parte de los tatuajes de sus brazos y cuello. Ángela también optó por un atuendo oscuro. La cantante acompañó la publicación con la canción “Cuando dos almas”, que interpreta junto a su hermano Leonardo Aguilar, una elección que sumó un tono sentimental a la fotografía.

Nodal fue el primero en mostrar parte del montaje a través de una historia de Instagram; posteriormente, Ángela publicó una fotografía y un video que permitieron apreciar con mayor detalle la ofrenda.

La espectacular ofrenda de Día de Muertos de la familia Aguilar

La decoración ocupó una pared completa y se extendió hasta el piso. Entre sus elementos principales destacó una figura elaborada con flores de cempasúchil que hace referencia al símbolo de la familia Aguilar. En la parte superior, la composición se colocó sobre una cruz negra, acompañada por una iluminación azul que contrastaba con el naranja intenso de las flores.

A ambos lados se colocaron dos calaveras monumentales. Una de ellas tenía detalles en rojo, amarillo, azul y rosa, mientras que la otra combinaba trazos morados, rojos y negros. El montaje también incluyó papel picado de distintos colores, veladoras distribuidas en varios niveles y un camino de luces en la parte inferior.

Los arreglos florales reunieron tonos naranjas, amarillos, blancos, rosas y rojos. En el centro se colocaron fotografías enmarcadas de integrantes de la familia Aguilar.