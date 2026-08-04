Virginia y Diana N son vinculadas a proceso por despojo agravado en caso Del Valle

Ciudad de México. Un Juez de Control vinculó a proceso por el delito de despojo agravado a Virgina N y su hija Diana N, quienes presuntamente se apoderaron ilegalmente del inmueble de Daneira Oviedo, ubicado en la colonia Del Valle.

Luego de tres horas de audiencia, el juzgador determinó que había elementos suficientes para abrirles proceso, y dejarlas en prisión al interior del penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Al término de la audiencia, el abogado Luis Jiménez, señaló que las imputadas sostuvieron que ellas no habían cometido ningún delito.

“Textualmente dijero que ellas no cometieron ningún delito”, expuso el abogado de Daneira.

Refirió que en la primera audiencia Virgina N acudió en silla de ruedas, sin embargo, en esta ocasión ingresó a la sala a pie, por lo que la defensa de la víctima consideró que fue una estrategia de la defensa para buscar una medida diferente.

El juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En tanto, el inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero continuará bajo resguardo de la Fiscalía capitalina en lo que vence el plazo de investigación complementaria.

Foto Luis Castillo

No buscará acuerdos

Previamente, el abogado de Daneira Oviedo, víctima de despojo en la colonia Del Valle, señaló que no buscarán ningún acuerdo reparatorio con las imputadas Virgina y Diana N, por lo que buscarán que continúen en prisión.

Antes de su ingreso a las salas orales de Doctor Lavista, en donde se espera que en punto de las 10:00 de la mañana se desarrolle la audiencia de continuación, el penalista, Luis Jiménez, dijo que el delito permite que se pueda llegar a una reparación, pero “por petición de mis clientes no habra acuerdo reparatorio, no vamos a acceder”.

Explicó que posteriormente las imputadas podrán acceder a otra salida alternativa pero que será en una etapa procesal diferente.