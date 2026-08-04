Hay indicios sobre el paradero de probables responsables del fraude de Grupo Financiero Pacheco: Francisco Sáenz

Además, existen avances para lograr la restitución a víctimas de Aras

El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, informó que las investigaciones relacionadas con el fraude atribuido al Grupo Financiero Pacheco presentan avances importantes, al señalar que existen indicios sobre el posible paradero de algunos de los probables responsables, información que ya es compartida con las autoridades competentes para su localización.

Explicó que actualmente existen dos órdenes de aprehensión libradas que permanecen pendientes de cumplimentarse y que, derivado de las labores de investigación, se han identificado trazos y rutas de desplazamiento de personas relacionadas con este caso, lo que ha permitido obtener elementos para presumir su ubicación.

Recordó que previamente se hizo la solicitud ante la Fiscalía General de la República para la emisión y validación para la emisión de fichas rojas por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

En cuanto al caso Aras, Sáenz Soto informó que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con los representantes legales de las víctimas para agilizar el proceso de ejecución de la sentencia y lograr una reparación del daño en el menor tiempo posible.

Indicó que se busca que el Juez de Ejecución autorice un mecanismo que permita, a través de un liquidador de la sentencia, hacer más eficiente el procedimiento de disposición de bienes.

Precisó que actualmente se desarrollan diligencias para poner a disposición los bienes contemplados en la sentencia e iniciar formalmente el proceso de reparación del daño. Son cerca de 70 bienes incluidos en dicha sentencia, aunque algunos permanecen sujetos a juicios de amparo que, por el momento, limitan su disposición inmediata.

Finalmente, el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, indicó que la institución da seguimiento a la resolución de dichos amparos y que corresponderá al Juez de Ejecución, en coordinación con el liquidador de la sentencia, determinar la forma en que esos bienes podrán destinarse a la reparación del daño en favor de las víctimas.