Emmitt Smith revela la fórmula que llevó a los Vaqueros de Dallas a ganar tres Super Bowls

Ciudad de México. Emmitt Smith, el histórico corredor de los Vaqueros de Dallas, se mostró como un hombre sonriente y de pocas palabras. En su regreso al país reconoció a la afición mexicana de la NFL y explicó la fórmula ganadora del equipo de la estrella solitaria en la década de 1990, donde conquistaron tres Supertazones (1993, 1994 y 1996).

“Para alcanzar el nivel de éxito que tuvimos con los Vaqueros, el cual nos llevó a ganar esos tres trofeos Vince Lombardi, primero y ante todo, cada jugador debe ser humilde. El entrenador Jimmy Johnson llegó en ese entonces con una visión en términos de lo que quería del equipo y nosotros tuvimos que entender lo que se requería para hacerlo realidad”, explicó el miembro del Salón de la Fama.

Acercarse a hablar con él en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México resultó casi tan complicado como hacer despegar uno de los aviones que reposaban a unos metros, entre personal de seguridad, organizadores y un itinerario cronometrado.

A sus 57 de edad, Smith abraza el trofeo Vince Lombardi con cariño, todo lo contrario a la rudeza que mostraba en cada acarreo en el emparrillado, donde gracias a su velocidad y elusividad se convirtió en el corredor con más yardas y anotaciones por tierra en la historia de la liga.

Los Vaqueros, uno de los equipos con mayor afición en México junto a los Acereros de Pittsburgh, forjó gran parte de sus seguidores en el país gracias a las actuaciones de Smith y al equipo que contaba con estrellas como Troy Aikman y Michael Irvin . Su regreso a la capital evocó el American Bowl de 1994, cuando 112 mil 376 personas abarrotaron el estadio Azteca, en lo que se convirtió en la mayor asistencia de un partido de la NFL.

“Estoy contento de regresar a México por la pasión que le tienen a la NFL. La liga está expandiéndose más allá de las fronteras de Estados Unidos. Tenemos partidos en Río, Londres, Australia y aquí en la Ciudad de México. Así es como se construye un campeón. Así es como uno se compromete con una visión que es más grande que uno mismo: trabajando juntos”, señaló el ex corredor.