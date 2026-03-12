Viral: una mujer se enfrenta a ladrón armado que pretendía asaltarla y lo corre a golpes

La encargada de una farmacia en Bogotá (Colombia) enfrentó sola a un hombre armado que intentó robar el establecimiento.

A empujones sacó está valiente mujer a un delincuente que la intimidó con una arma en medio de un ątrãcø en Bosa.

El sujeto es reconocido en el sector.@SeguridadBOG @PoliciaBogota pic.twitter.com/px88ht3sEO — Bosa B7 (@bosa_b7) March 11, 2026

Las imágenes de las cámaras de seguridad registran el momento en el que, llena de valor, la mujer decide no permitir que el delincuente cumpla con su cometido, echándolo a golpes del local.