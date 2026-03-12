Viral: una mujer se enfrenta a ladrón armado que pretendía asaltarla y lo corre a golpes

La encargada de una farmacia en Bogotá (Colombia) enfrentó sola a un hombre armado que intentó robar el establecimiento.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registran el momento en el que, llena de valor, la mujer decide no permitir que el delincuente cumpla con su cometido, echándolo a golpes del local.

