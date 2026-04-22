Violín valuado en un millón de dólares es “golpeado” por el director de orquesta en pleno concierto

El director de orquesta británico Matthew Halls hizo que un violín valuado en cerca de un millón de dólares volara por los aires y se estrellara en el suelo durante un concierto de la solista finlandesa Elina Vähälä.

El incidente ocurrió cuando su mano rozó el costoso instrumento al dirigir una obra del compositor Max Bruch. La orquesta detuvo la interpretación de inmediato. Vähälä recogió el violín, lo verificó y continuó tocando, exculpando a Halls por el accidente.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp