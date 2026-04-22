Violín valuado en un millón de dólares es “golpeado” por el director de orquesta en pleno concierto

El director de orquesta británico Matthew Halls hizo que un violín valuado en cerca de un millón de dólares volara por los aires y se estrellara en el suelo durante un concierto de la solista finlandesa Elina Vähälä.

Horrible seeing Elina Vähälä’s $1-million Guadagnini violin get knocked out of her hands by conductor Matthew Halls. Halls was fired by the Oregon Bach Festival in 2017 for "alleged discrimination against women and a person of color", maybe a second chance for him was a bad idea. pic.twitter.com/0bTw9vRxPz — slimzim (@jameszimmermann) April 17, 2026

El incidente ocurrió cuando su mano rozó el costoso instrumento al dirigir una obra del compositor Max Bruch. La orquesta detuvo la interpretación de inmediato. Vähälä recogió el violín, lo verificó y continuó tocando, exculpando a Halls por el accidente.