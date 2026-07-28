Vinculan a proceso penal a por agredir a su madre biológica

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una vinculación a proceso penal en contra de Enrique D. T., a quien se le atribuye su posible participación en el delito de violencia familiar con penalidad agravada en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Agente del Ministerio Público presentó antecedentes de investigación razonables por los hechos delictivos registrados la tarde del pasado 18 de julio, día en el que agredió física, psicológica y patrimonialmente a su madre biológica.

Los hechos se registraron en una vivienda que se ubica en la colonia Héroes de la Revolución, en donde fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Esta representación social acreditó ante el Juez de Control, su posible responsabilidad en los hechos, ilícitos por el que enfrentara su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).