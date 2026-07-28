Captura AEI a un hombre por violencia familiar en Jardines de San Agustín

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Luis Raúl C. S., quien aparece como probable responsable de ejercer violencia familiar en perjuicio de una víctima en la ciudad de Chihuahua.

La detención del hombre de 35 años de edad, se realizó en la colonia Jardines de San Agustín, en donde se le notificó que existía una orden de captura en su contra por ejercer actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a una mujer.

Quedó a disposición la Jueza de Control del Tribunal Especializado en Violencia de Género, para que, en las próximas horas, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formularán imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)