Alerta FGE sobre hackeo a cuentas de WhatsApp

– Pide utilizar métodos de seguridad para evitar el robo de información

A fin de evitar la exposición de datos personales y el robo de información, la Fiscalía General del Estado emitió una alerta para prevenir el hackeo de cuentas de la aplicación de WhatsApp.

Derivado de indagatorias en proceso, se ha detectado que las principales modalidades de operación para este acto delictivo son mediante llamadas telefónicas o mensajes enviados vía SMS o WhatsApp en los que se solicitan “supuestos códigos” de paquetería retenida.

Por lo anterior, es importante saber que al momento de que personas ajenas tienen acceso a la cuenta de WhastApp, toman el control de dicha aplicación y se hacen pasar por el titular de la misma, para enseguida solicitar dinero o información a los contactos.

Es por eso que se recomienda:

– Nunca compartir tu código de verificación

– Activar la verificación en dos pasos

– Desconfiar de llamadas, mensajes o enlaces que generen urgencia

– Verificar siempre la identidad del remitente

– No abrir enlaces sospechosos ni proporcionar datos personales

La Fiscalía General del Estado pide seguir estas indicaciones para evitar caer en fraudes y robos y así proteger a su familia y amigos.