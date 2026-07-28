Detiene AEI a par de sujetos en posesión de dos envoltorios de cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron en flagrancia a quienes dijeron llamarse Héctor Elías M. C. y Paulo Jesús C. V., tras asegurarles dos porciones de droga.

El arresto se registró la tarde de este martes 28 de julio en la calle Salvador Allende de la colonia Rubén Aguilar en Hidalgo del Parral, luego de que Policías Ministeriales detectaron que los individuos tenían en su poder dos envoltorios de plástico que contenían una metanfetamina granulada con las características propias del cristal, con un peso total de 0.41 gramos.

Los detenidos de 44 y 45 años de edad, así como la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las diligencias por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).