Vinculan a proceso a madre de niño que murió encerrado en auto

Un juez vinculó a proceso a Roxana N., madre del niño Vicente quien murió a consecuencia de un golpe de calor al ser olvidado dentro de una camioneta.

Durante la audiencia, los abogados de la mujer aseguraron que esta padece problemas de salud mental, toda vez que al ser detenida había ingerido clonazepam.

Sin embargo, el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para vincular a proceso a Roxana N. por homicidio por comisión por omisión con dolo eventual.

Además, se le dictó la prisión preventiva a la madre del niño Vicente.

Cabe destacar que Roxana N. era coordinadora de Guarderías del IMSS y líder sindical en Mexicali, por lo cual se subrayó que conocía perfectamente los riesgos de dejar en un auto a un menor de edad.

Este sábado, el padre del niño encabezó una manifestación pacífica para exigir justicia y promover la denominada Ley Vicente.

Se trata de una propuesta para que los procesos de custodia de menores incluyan estudios psicológicos y sociales antes de otorgar la guarda provisional.

La Ley Vicente surge dado que Juan Carlos Meza Beltrán disputaba con Roxana N. la custodia del menor.

El padre del niño también denunció amenazas y actos de intimidación por parte de familiares de su exesposa.

Con información de Milenio