La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados, Francisco Daniel C. M. y Jorge Luis J. B., por el delito de robo agravado.

En el seguimiento de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad de los imputados, por hechos registrados el 11 de noviembre del 2026.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ese día, los imputados hicieron un boquete en una bodega ubicada en la colonia Robinson, para ingresar y apoderarse de herramientas, rollos de cable, equipo y otros artículos, cuyo valor estimado asciende a los 23 mil 473 pesos.

Los imputados fueron detenidos en flagrancia por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).