La hija de Isakin Drabbad relata el impacto del crimen, la manipulación psicológica y su recuperación en Portugal.

SUECIA. — Cargar con el estigma de un crimen que uno no cometió es una de las secuelas menos visibilizadas de la violencia extrema. Jamie-Lee Arrow, nacida en 2001 en Suecia, tenía apenas nueve años cuando su padre, Isakin Drabbad —entonces apellidado Jonsson—, asesinó y decapitó a su pareja sentimental en Skara, en un suceso que dio la vuelta al mundo por la brutalidad y los actos de canibalismo confesados por el propio agresor.

Convertida en madre de dos hijos y autora, la joven decidió hablar sobre la magnitud del caso policial que marcó su niñez y el proceso clínico y personal que le tomó romper el vínculo emocional con su padre. En una conversación con el presentador español Uri Sabat, dentro del pódcast La Fórmula del Éxito, y en los testimonios documentados en su libro autobiográfico Skarakannibalens dotter (La hija del caníbal de Skara), publicado por Bokförlaget Forum, Arrow explicó que su historia suele reducirse a los detalles forenses del homicidio.

¿Qué ocurrió en el caso del llamado “caníbal de Skara”?

El caso que transformó la vida de Jamie-Lee Arrow ocurrió el 12 de noviembre de 2010, en un departamento de Skara, una pequeña ciudad del centro-sur de Suecia. Ese día, Isakin Jonsson, nacido en 1978 y quien posteriormente cambió su apellido a Drabbad, atacó con un cuchillo y un hacha a su pareja, Helle Christensen, una mujer danesa de 40 años con quien mantenía una relación desde hacía pocos meses.

De acuerdo con los expedientes policiales y las actas del Tribunal de Distrito de Skaraborg (Skaraborgs tingsrätt), después de privarla de la vida y decapitarla, el hombre preparó y consumió partes del tejido muscular de la víctima. Poco después del crimen, él mismo llamó a los servicios de emergencia suecos, SOS Alarm, para confesar lo que había hecho.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron la escena del crimen y detuvieron a Jonsson sin que opusiera resistencia. Durante el proceso judicial, realizado a inicios de 2011, la Junta Nacional de Medicina Forense de Suecia (Rättsmedicinalverket) realizó una evaluación psiquiátrica exhaustiva al acusado.

El dictamen oficial concluyó que Drabbad actuó bajo los efectos de un trastorno mental grave (allvarlig psykisk störning). Por ello, en marzo de 2011 el tribunal no le dictó una pena de cárcel convencional, sino que ordenó su internamiento indefinido en una unidad de atención psiquiátrica forense de máxima seguridad, sujeto a revisiones judiciales periódicas antes de autorizar cualquier salida supervisada.

¿Cómo afectó el crimen a Jamie-Lee Arrow?

Cuando la prensa europea bautizó a su padre como el “caníbal de Skara”, Jamie-Lee Arrow tenía nueve años y vivía con su madre, quien se había separado de Isakin años atrás. Aunque no presenció el homicidio, enfrentó el impacto en su entorno escolar y social, así como el miedo al rechazo, el peso del apellido y la dificultad de procesar que la figura paterna que conocía era responsable de un acto de esa naturaleza.

Durante su adolescencia, impulsada por la necesidad de entender las acciones de su padre, Jamie-Lee retomó el contacto con él mientras permanecía recluido en la clínica psiquiátrica forense de Karsudden. Sin embargo, en lugar de encontrar respuestas reparadoras, se enfrentó a un ciclo de manipulación psicológica y falta de empatía real.

El episodio My Father, the Cannibal, de la serie documental Evil Lives Here: The Killer Speaks, de Investigation Discovery, documentó el encuentro entre ambos. En él se mostró cómo Drabbad intentaba minimizar el daño emocional causado a su hija y mantener el control sobre la narrativa familiar.

Esa etapa dejó secuelas profundas en la salud mental de la joven, quien comenzó a experimentar crisis de ansiedad, culpa derivada del parentesco y conductas autodestructivas.

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¿Cómo comenzó la reconstrucción personal de Jamie-Lee Arrow?

Para escapar del escrutinio público en Suecia y del peso de su historia familiar, Arrow se mudó a Londres a los 17 años. Su objetivo era trabajar y abrirse paso en la música como cantante, inspirada en figuras como Amy Winehouse.

Sin embargo, la falta de tratamiento para el estrés postraumático acumulado la llevó a enfrentar problemas severos con el consumo de alcohol y drogas. Esto le impidió mantener empleos estables y la sumió en lo que ella misma describe como su etapa de mayor oscuridad.

El punto de quiebre llegó a los 19 años, cuando decidió escribir nuevamente sobre su experiencia como herramienta terapéutica. Volcar su pasado en las páginas de su primer libro le permitió ordenar cronológicamente la violencia verbal y psicológica que había normalizado, cortar el lazo de dependencia emocional con su padre y pedir ayuda profesional.

Después de vivir entre Suecia y el Reino Unido, Jamie-Lee se trasladó a Portugal junto a su pareja y sus dos hijos. La familia pasó nueve meses recorriendo el país en una autocaravana para encontrar un entorno tranquilo y finalmente se estableció en una casa dentro de un pequeño pueblo portugués.

También subrayó que sanar no significa olvidar los hechos, sino impedir que el pasado dicte el futuro de sus propios hijos.

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¿Qué impacto puede tener el trauma familiar extremo?

Historias como la de Jamie-Lee Arrow reflejan un fenómeno estudiado por la psicología clínica y la victimología: el trauma secundario o vicario en familiares de agresores, así como el peso del estigma social.

Cuando un integrante de la familia comete un delito grave o ejerce manipulación narcisista o psicopática, los hijos pueden desarrollar sentimientos de vergüenza crónica, hipervigilancia y miedo a “heredar” conductas violentas.

Especialistas en salud mental y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan pautas que pueden ser útiles para quienes buscan reconstruir su vida después de crecer en entornos familiares disfuncionales o violentos: