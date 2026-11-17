Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud dio a conocer que ante la alarma de rickettsia es necesario el apoyo de la ciudadanía y mantener la higiene en casa.

“Es un tema de salud pública y tenemos que seguir llamando a la gente a que mantenga aseado sus patios, jardines y bien atendidos a sus mascotas y estar pendiente de los sintomas”, comentó.

Reitera que es un momento en el que se requiere el apoyo de la ciudadanía que debe de tener un cuidado en su higiene

Asegura que es un tema que preocupa mucho a la autoridad, por lo cual es un proceso de campaña con atención de todos por lo cual no se quitará el dedo del renglón.