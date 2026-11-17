La Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra del detenido Juan Carlos F. V., por el delito de homicidio, cometido a un adulto mayor, el 29 de mayo de 2026, en la calle CDP de colonia 20 Aniversario, en la ciudad de Chihuahua.

El imputado, fue detenido ayer lunes16 de noviembre con una orden de aprehensión y llevado a la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, hizo de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen.

De acuerdo con la investigación ministerial, Juan Carlos F. V., de 34 años de edad, privó de la vida a la víctima, golpeándola en repetidas ocasiones con una piedra.

El próximo viernes 20 de noviembre a las 12:30 horas, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolverá la situación jurídica del imputado, en la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias al trabajo de investigación de esta representación social, se detiene a los probables responsables de delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).