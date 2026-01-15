Vinculan a proceso a imputados por ataque armado contra policías de la SSPE

En la agresión armada falleció un elemento

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los cinco imputados por el ataque armado en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en hechos registrados el pasado jueves 08 de enero, en una gasolinera que se encuentra en el cruce de la Avenida López Mateos y Simona Barba, de la colonia Nogales, en Ciudad Juárez.

Los imputados, Francisco Miguel F. C., Gerardo C. A.; Pedro Moroni M. A., Cristian Jesús H. L., y Martín Alejandro R. A., son investigados por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Martín Alejandro R. A., Cristian Jesús H. L., Gerardo C. A., y Pedro Moroni M. A., también son imputados por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público, a través de datos de prueba y una argumentación jurídica razonable, acreditó la posible participación en los imputados en hechos delictivos cometidos en perjuicio de policías de la SSPE, agresión en la que perdió la vida el elemento Edgar David Q.V., y dos elementos resultaron lesionados.

De acuerdo a la investigación ministerial, los agresores llegaron hasta la gasolinera a bordo de un vehículo tipo pick up de la marca GMC, línea Sierra, color negro, que era conducido por Martín Alejandro, desde ese vehículo que resultó con reporte de robo, interpuesto el 07 de marzo del 2025, en los Estados Unidos, dispararon con armas de fuego tipo fusil en contra de los oficiales.

Luego emprendieron la huida y cuadras más adelante los esperaba Francisco Miguel F. C., en un automóvil de la marca Chevrolet, línea Mailibu, color blanco, sin embargo, tras un despliegue policial fueron detenidos en el término de la flagrancia por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, ratificó la medida de cautelar de prisión preventiva a los imputados y resolvió su situación jurídica, además fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).