Vinculan a proceso a imputado por violencia familiar cometida a su madre

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Eliud Sinue C.A. por el delito de violencia familiar, cometida en agravio de su madre en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación, el 21 de julio del 2025, el imputado agredió de manera psicológica y física a la víctima en un domicilio ubicado en la colonia Real Carolinas, así como la amenazarla con prenderle fuego a la casa.

Hechos por los que fue detenido el pasado viernes 4 de septiembre con una orden de aprehensión que se le cumplimentó en la colonia Lomas Universidad, en la ciudad de Chihuahua

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, por considerar que los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público, acredita su probable responsabilidad

Cabe hacer mención que el Órgano jurisdiccional otorgó al imputado el beneficio de la suspensión condicional del proceso, para lo cual deberá cumplir con las siguientes condicionantes, tener un trabajo, acudir a terapia, firma periódica y abstenerse de realizar nuevos hechos.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)