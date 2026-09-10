Detiene AEI con orden de aprehensión a presunto autor de la muerte de una mujer y las lesiones causadas a una niña

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía Zona Occidente, este jueves, detuvieron con una orden de aprehensión a Sergio L. L., de 28 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y agravado, y homicidio calificado en grado de tentativa, en hechos ocurridos el pasado domingo 06 de septiembre, en la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo a la investigación ministerial, Sergio L. L., llegó a la vivienda de las víctimas, ubicado en la colonia Barrio La Presa y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, provocando la muerte a Valeria Najahira M. S., de 40 años de edad y lesiones a su hija de 10 años de edad.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).