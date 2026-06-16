Vinculan a proceso a imputado por sustracción ilegal de una menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Marlon Deyvid P. D., tras acreditarse su posible participación en el delito de sustracción ilegal de personas menores de edad, en hechos suscitados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el imputado, arrebató a una menor de siete años de edad de las manos de su mamá, en hechos registrados el 08 de junio del año en curso, alrededor de las 18:00 horas, en el exterior de un domicilio de la colonia la Cuesta.

Hechos por los que el imputado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que lograron recuperar a la menor de edad.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa pena, consideró suficientes los datos de prueba expuestos por una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y la Trata de Personas, para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Órgano jurisdiccional, fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).