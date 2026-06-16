EU ataca embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico; reportan un muerto

El ejército de Estados Unidos atacó este martes una embarcación presuntamente vinculada al tráfico de drogas en el océano Pacífico oriental, en una operación que dejó una persona muerta y dos sobrevivientes, informó el Comando Sur estadunidense.

El mando militar señaló que el operativo consistió en un “ataque cinético letal” contra una embarcación que, según afirmó, era operada por organizaciones clasificadas por Washington como terroristas. Según la versión oficial, información de inteligencia permitió identificar que la embarcación navegaba por rutas conocidas para el tráfico de narcóticos en el Pacífico oriental y que participaba en actividades de narcotráfico.

Tras la operación, el Comando Sur indicó que notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar labores de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

El ataque más reciente eleva a por lo menos 208 el número de muertos en ataques contra embarcaciones a manos de las fuerzas armadas de Estados Unidos desde que la Casa Blanca inició su campaña contra presuntos “narcoterroristas” a principios de septiembre.