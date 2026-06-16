“Ellos no son muchos”: Javier Bardem alza su voz contra Trump al plasmar sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood

Javier Bardem inmortalizó sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood y aprovechó la ceremonia para lanzar un contundente mensaje contra Donald Trump y su política antiinmigrante e internacional.

Javier Bardem dejó este martes una nueva marca en Hollywood y aprovechó, además, para alzar la voz sobre uno de los temas que más le conciernen en la actualidad.

El actor español, ganador del Oscar y una de las figuras más respetadas del cine internacional, plasmó sus manos y pies en el emblemático Teatro Chino TCL de Hollywood y aprovechó la ceremonia para pronunciar un nuevo y contudente mensaje contra la política antiinmigrante de Donald Trump, así como sus avanzadas militares.

Denis Villeneuve, Michael Mann y Jerry Bruckheimer con Javier Bardem (VALERIE MACON/AFP)

Javier Bardem se pronuncia contra Donald Trump al plasmar sus huellas en Hollywood

Visiblemente emocionado, Javier Bardem calificó el homenaje como una “experiencia aleccionadora”, ante la presencia de los directores Denis Villeneuve y Michael Mann.

“Cuando pienso en la gente que ha estado de pie en este preciso lugar, me cuesta creer que esto es real”, dijo antes de estampar sus huellas en el tradicional bloque de cemento húmedo y reconoció que le resultaba significativo recibir un espacio permanente en uno de los lugares más simbólicos de la historia del cine.

Javier Bardem plasmó sus huellas en el emblemático Teatro Chino de Hollywood y aprovechó para lanzar un mensaje contra Donald Trump (VALERIE MACON/AFP)

Sin embargo, la ceremonia estuvo lejos de limitarse a los reconocimientos y las fotografías de rigor. Fiel a la postura pública que ha mantenido durante años, Bardem aprovechó el escenario para lanzar un mensaje político en defensa de los migrantes y contra las políticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Entiendo por qué tanta gente de cada esquina del mundo sigue viniendo a esta ciudad”, afirmó durante su intervención. “Da igual cuántos Trumps y cuántos agentes de ICE haya desplegados. La gente sigue llegando a esta ciudad por las oportunidades que ofrece la industria del cine y nuestro amor por contar historias”, añadió el esposo de Penélope Cruz.

Javier Bardem usa su voz para denunciar

Javier Bardem recalcó también el papel de Hollywood como una comunidad abierta e inclusiva. “Incluso en tiempos difíciles, cuando el odio y la división pueden hacer más ruido que la esperanza, la gente quiere seguir viniendo a ser parte de esta comunidad cinematográfica”, expresó el actor.

Javier Bardem plasmó sus huellas en el emblemático Teatro Chino de Hollywood y aprovechó para lanzar un mensaje contra Donald Trump (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Asimismo hizo hincapié en la importancia de que los artistas utilicen su visibilidad para denunciar aquello que consideran injusto.

“Intento usar mi voz para denunciar”, señaló. Según explicó, con frecuencia colegas y personas cercanas le agradecen sus posicionamientos públicos. “Mucha gente me viene por detrás y me dicen ‘Gracias por hacer o decir lo que haces o dices’, y yo les animo a que lo hagan en voz alta”, comentó.

La reflexión culminó con una invitación a la participación colectiva. “Cuantos más somos, más débiles son ellos y ellos no son muchos. Pasa que tienen mucho poder, evidentemente, pero tenemos más poder nosotros como personas”, enfatizó.

Javier Bardem plasmó sus huellas en el emblemático Teatro Chino de Hollywood y aprovechó para lanzar un mensaje contra Donald Trump (VALERIE MACON/AFP)

Este nuevo mensaje político de Javier Bardem en Hollywood llega apenas unas semanas después de su paso por el Festival de Cannes. En aquella ocasión el actor se pronunció sobre la situación en Gaza.

Durante la presentación de El ser querido, Bardem denunció la crisis humanitaria que atraviesa la región y pidió una respuesta más firme de la comunidad internacional. Su intervención reforzó una constante en su trayectoria pública: aprovechar cada escenario de relevancia global para expresar posiciones políticas y sociales, aun cuando eso implique desmarcarse de una industria que suele preferir la prudencia antes que la confrontación.

Denis Villeneuve y Michael Mann halagan el talento y la carrera de Javier Bardem

En la ceremonia en la que el actor de 57 años dejó sus palmas y las plantas de sus pies plasmadas en un bloque de cemento, fue presentado por dos directores de cine con los que ha trabajado, quienes destacaron su talento.

Javier Bardem plasmó sus huellas en el emblemático Teatro Chino de Hollywood y aprovechó para lanzar un mensaje contra Donald Trump (VALERIE MACON/AFP)

“Javier puede cambiar con confianza para convertirse en otra persona, guiado por una nueva lógica, nuevos sentimientos y una nueva perspectiva”, afirmó Villeneuve. “Parece hacerlo sin esfuerzo (…) Sus metamorfosis son espectaculares”, dijo Denis Villeneuve quien volvió a dirigirlo recientemente en la tercera entrega de Duna.

Por su parte, Michael Mann, quien dirigió a Bardem en Collateral, elogió la amplitud de su carrera y confesó sentirse “fascinado” por la evolución artística del intérprete español, cuyo currículum abarca cine, televisión y algunos de los personajes más memorables de las últimas décadas.