Vinculan a proceso a imputado por posesión de vehículo con reporte de robo

•Permanecerá en prisión preventiva durante el proceso penal.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Martín Jahir E. G., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad mencionada, acreditó la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control conocedor de la causa penal 2489/2026.

La investigación ministerial estableció que el 31 de agosto de 2026, el imputado conducía una camioneta Ford Ranger, modelo 1991, color gris, que contaba con reporte de robo interpuesto el 30 de agosto de 2026, cuando fue detenido.

En la audiencia correspondiente, celebrada el 28 de octubre de 2026, el Órgano jurisdiccional resolvió la situación jurídica del imputado y Martin Jahir E. G.

Asimismo, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y el estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso con el combate al robo de vehículos mediante el trabajo de investigación ministerial, a fin de llevar ante la justicia a quienes sean señalados como probables responsables y contribuir a la protección del patrimonio de la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).