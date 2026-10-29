Vinculan a proceso a imputado por daños agravados en Meoqui

• Presuntamente provocó un incendio en una bodega, ocasionando daños por más de 519 mil pesos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad de Investigación en Meoqui, obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Gerardo R. C., por su probable responsabilidad en el delito de daños agravados, cometido en el municipio de Meoqui.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 26 de julio de 2026, el imputado ingresó a una bodega ubicada en el rancho San José, de la colonia Francisco Portillo, donde prendió fuego que provocó un incendio.

El incendio ocasionó daños a la infraestructura del inmueble, así como a herramientas, maquinaria agrícola, equipos de soldadura y diversos objetos que se encontraban en su interior, cuyos daños se estimaron en la cantidad de 519 mil 490 pesos.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público fueron considerados por el Juez de Control, para resolver la situación jurídica del imputado dentro de la causa penal 458/2026.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de investigar los delitos que afectan el patrimonio de las personas y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.