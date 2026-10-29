Implementa FDZS rastreo en búsqueda de masculino reportado ausente en Jiménez

• Un equipo multidisciplinario se encargó de buscar indicios para localizar a Luis Manuel Rojas Estrada

En seguimiento a las permanentes actividades de búsqueda y localización de personas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó un operativo de rastreo que permita encontrar a Luis Manuel Rojas Estrada, reportado como ausente, el 11 de noviembre de 2017 en ciudad Jiménez.

La diligencia fue coordinada por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No localizadas y Desaparecidas, y contó con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Unidad de Servicios Periciales y de grupos de madres buscadoras del Colectivo 10 de octubre.

Como parte de las acciones, el equipo multidisciplinario inspeccionó de manera pedestre, una superficie contigua a la carretera Parral – Jiménez, a la altura del kilómetro 56.

Derivado de esta búsqueda, fue localizado y asegurado un teléfono celular marca ZTE Blade L8, con la pantalla dañada, al cual se le harán pruebas de informática forense que permitan determinar si cuenta con algún vínculo con este u otros casos de desaparición, o eventos delictivos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente y coordina en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.