Nancy “La China” Frías pone manos a la cancha junto a la niñez y el Instituto del Deporte

La rehabilitación de la Deportiva Campo Bello y la entrega de balones al equipo Black Mambas contribuyen al desarrollo deportivo de jóvenes del Distrito 12.

Chihuahua, Chih.– La diputada Nancy “La China” Frías participó en una jornada de mejoramiento de la Deportiva Campo Bello mediante “Manos a la Cancha”, programa del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD). Durante la visita, también entregó balones al equipo de básquetbol Black Mambas, que entrena en estas instalaciones.

Los trabajos comprendieron la pintura de las canchas de fútbol y básquetbol y el trazado de sus líneas de juego, el reforzamiento de aros, la atención a luminarias, la reparación de una puerta y la colocación de dos mallas sombra. Asimismo, se reparó la malla ciclónica en la parte superior y en la portería, y se restauraron áreas previamente pintadas que presentaban daños por grafiti.

Con estas acciones, las y los jóvenes del Distrito 12 cuentan con mejores condiciones para practicar deporte, desarrollar sus habilidades y convivir. La entrega de balones a Black Mambas complementa estos trabajos al brindar al equipo material para sus entrenamientos.

Nancy Frías agradeció al director del IMCFD, Juan Abdo, y a su equipo por atender las necesidades de este espacio y sumar esfuerzos en beneficio de la comunidad.

La diputada continuará trabajando en equipo con el Municipio para llevar más acciones a los espacios deportivos del Distrito 12, respaldar a las y los jóvenes y ofrecer a las familias lugares adecuados para el deporte y la convivencia.