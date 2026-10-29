Atropellan a joven de 29 años en cruce peatonal de la avenida División del Norte

Un hombre de 29 años de edad resultó lesionado luego de ser atropellado por el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo blanco, cuando intentaba cruzar la avenida División del Norte, a la altura de la calle 23.

De acuerdo con los primeros reportes, el peatón cruzaba por el paso peatonal cuando fue impactado por el vehículo, cuyo conductor circulaba de oeste a este y presuntamente no alcanzó a percatarse de su presencia.

Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte y levantaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del atropello.