Firman convenio ICHMujeres, Salud y Club Rotario para apoyar a trabajadoras de la industria manufacturera

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), el Club Rotario “San Felipe” y la Secretaría de Salud firmaron un convenio para brindar pláticas informativas, estudios médicos y apoyos para tratamientos de cáncer de mama a trabajadoras de la industria manufacturera.

Con esta alianza se fortalecen las acciones de prevención y detección oportuna de esta enfermedad, además de generar centros de trabajo más seguros y sensibles ante una de las principales causas de muerte en mujeres.

La titular del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, enfatizó la importancia de que la prevención sea una prioridad conjunta entre la sociedad, la industria y el gobierno.

Dijo que, a través de esta suma de voluntades, es que se hace posible que la información, los estudios y la atención lleguen a la chihuahuenses que más lo requieren.

Como parte del acuerdo, el Club Rotario ofrecerá estudios de mamografía y apoyos médicos para las mujeres de la industria manufacturera y sus familiares directos que lo necesiten.

En la firma estuvieron presentes el presidente de Club Rotarios “San Felipe”, Hugo Alberto Ornelas Gutiérrez; el director nacional del Comité de Salud de Index, David Guevara Peters; y el doctor Hugo Renan Covian García, subdirector de la Secretaría de Salud.