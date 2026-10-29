Atiende “Justicia Cercana” del PJE a más de 80 personas en el Centro Comunitario Palo Chino en Ciudad Juárez

-​Se ofreció orientación jurídica gratuita en materia civil, penal, familiar y laboral para garantizar el acceso a la justicia en sectores prioritarios.

​Ciudad Juárez, Chih.- Con el objetivo de romper las barreras económicas y geográficas que impiden el acceso a la justicia, la jornada itinerante “Justicia Cercana” brindó atención directa y gratuita a más de 80 familias en las instalaciones del Centro Comunitario Palo Chino, ubicado en la calle Palo Seco, en el Distrito Judicial Bravos.

​Durante el encuentro, personal especializado ofreció orientación y asesoría jurídica integral en materia familiar, laboral y penal. Destaca la resolución de casos en los que ciudadanas y ciudadanos lograron concretar acuerdos voluntarios para finalizar sus procesos de divorcio de manera pacífica, pronta y sin costo alguno.

​El despliegue contó con la participación coordinada de áreas clave del Poder Judicial, como la Defensoría Pública, la Dirección de Gestión Penal, el Instituto de Justicia Alternativa, la Unidad de Servicios Previos al Juicio, y la presencia de las magistradas Perla Ruiz y Angélica Mendoza, así como del magistrado Javier Rodolfo Acosta.

​Además, de manera paralela participaron dependencias municipales para ofrecer una atención interinstitucional a las y los vecinos de este sector de la frontera.

​La magistrada Perla Ruiz destacó que esta iniciativa nace del impulso de la magistrada presidenta, Marcela Herrera, para llevar respaldo institucional a las colonias, comunidades y municipios con mayor rezago.

​”Muchas veces, por los costos que representa, las personas no tienen acceso a la justicia. Lo que distingue a ‘Justicia Cercana’ es que estas asesorías no tienen costo alguno, un factor que transforma directamente la vida de las personas”, enfatizó Ruiz durante el desarrollo de la actividad.

​Con estas acciones, el Poder Judicial del destado de Chihuahua reafirma su compromiso de continuar recorriendo los distintos distritos judiciales de la entidad. En las próximas semanas, el programa itinerante continuará su agenda de visitas en el CERESO de Cuauhtémoc, así como en diversas colonias en situación de vulnerabilidad.