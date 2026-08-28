Vinculan a proceso a imputado por intentar privar de la vida a su familia

• Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento San Agustín

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Francisco Víctor C. P., por los delitos de violencia familiar, así como por feminicidio agravado y homicidio calificado, ambos en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de tres víctimas.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios, acreditaron con suficientes datos de prueba la probable responsabilidad del imputado de 27 años de edad, por hechos registrados la noche del 22 de agosto de 2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado ejerció actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas, así como la intención de privar de la vida con un arma blanca a su madre, a su padrastro y a una hermana, durante un convivio en un domicilio del Fraccionamiento San Agustín en la ciudad de Chihuahua.

Su cometido fue impedido gracias a la intervención de diversos familiares que estaban presentes.

Hechos por los que fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en términos de la flagrancia.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la representación social, para resolver la situación jurídica del imputado, la cual enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)