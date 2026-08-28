Detiene Policía Municipal a hombre con presunta cocaína en la colonia Nuevo Triunfo

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle presunta cocaína durante un recorrido preventivo en la colonia Nuevo Triunfo.

La intervención se realizó, en el cruce de las calles Hacienda del Paraíso y Venceremos, cuando policías municipales del Distrito Colón realizaban acciones del operativo Cero Tolerancia y observaron una motocicleta Canguro, modelo 2022, color negro, sin placas de circulación.

Al realizar una inspección preventiva, localizaron entre las pertenencias del hombre una bolsa transparente con polvo blanco con las características de la cocaína, con un equivalente a 12 porciones.

El detenido fue identificado como Andrés Wilebaldo G. V., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

La motocicleta fue trasladada al corralón C-7 para el trámite correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.