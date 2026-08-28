Realiza Gobierno del Estado nuevo traslado aeromédico de un neonato

El Gobierno del Estado concretó el segundo traslado aeromédico de un neonato en la presente semana, que fue desplazado de Ciudad Juárez a la capital, para ser internado en el Hospital Infantil de Especialidades.

Las labores logísticas y de coordinación estratégica estuvieron a cargo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que aseguró que cada una de las etapas del trayecto se desarrollara con precisión y bajo estrictos márgenes de seguridad.

Se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), que dispuso del despliegue de su aeronave Bell 429. Además, personal paramédico voluntario de la CEPC garantizó la estabilidad de la menor en vuelo durante el trayecto.

Asimismo, la Secretaría de Salud participó con el soporte terrestre complementario y la disposición de equipos médicos especializados, para recibir y atender de forma inmediata a la infante, al llegar al nosocomio.