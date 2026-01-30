Vinculan a proceso a imputado por intentar privar de la vida a dos mujeres en Camargo

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el municipio de Camargo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Ricardo M. C., por los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio calificado agravado, cometidos en perjuicio de dos víctimas.

Está representación social acreditó ante el Juez de Control del Distrito Judicial Camargo, la probable responsabilidad del imputado, en hechos ocurridos la madrugada del 24 de enero del 2026 en el interior de un domicilio en la colonia Santa Anita, del referido municipio.

De acuerdo con los datos de prueba obtenidos en la investigación ministerial, el imputado intentó privar de la vida con un arma blanca a su pareja sentimental, hiriéndola en varias partes del cuerpo, y lesionó con la misma arma a una familiar de la mujer que intervino para evitar el ataque, causándoles lesiones que ponen en riesgo la vida, situación que las mantiene hospitalizadas.

Hechos por los que el imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

El juez conocedor de la causa penal, consideró lo expuesto por el agente del Ministerio Público para resolver la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar la prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)